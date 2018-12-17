13 самых смешных мемов про то, как коты охотятся на новогодние ёлки
- 13 декабря 2018, 18:08
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
По мере приближения Нового года соцсети активно наполняются весёлыми картинками про мандарины, подарки и праздничное настроение. Особое место в ряду почётных мемов занимают коты и ёлки. Пожалуй, каждый владелец домашних питомцев знает, как животные любят ронять украшенные деревья. Поэтому в Сети не только постят шутки на тему сложных отношений ёлок и зверей, но и делятся лайфхаками, как уберечь новогодний декор от хвостатых хулиганов.
А как ваши питомцы реагируют на новогоднюю ёлку?
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