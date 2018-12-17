13 самых смешных мемов про то, как коты охотятся на новогодние ёлки

По мере приближения Нового года соцсети активно наполняются весёлыми картинками про мандарины, подарки и праздничное настроение. Особое место в ряду почётных мемов занимают коты и ёлки. Пожалуй, каждый владелец домашних питомцев знает, как животные любят ронять украшенные деревья. Поэтому в Сети не только постят шутки на тему сложных отношений ёлок и зверей, но и делятся лайфхаками, как уберечь новогодний декор от хвостатых хулиганов.

А как ваши питомцы реагируют на новогоднюю ёлку?