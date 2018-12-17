Сотрудник аэропорта сфотографировал людей из 77 разных стран

Турецкий фотограф Мустафа Чанкая (Mustafa Çankaya) работает в аэропорту имени Ататюрка и каждый день встречает тысячи разных лиц из всех уголков планеты. И вот однажды ему в голову пришла идея создать фотопроект под названием «100 лиц. 100 стран» и объединить в нём людей различной внешности, национальности и мировоззрения.

«Каждый день я гуляю по транзитной части аэропорта и вглядываюсь в лица. Каждый человек уникален, неповторим. Я ищу что-то необычное — мимика, одежда, манеры — и, если наши взгляды пересекаются, я предлагаю поучаствовать в моём фотопроекте. Я начал снимать в марте 2018 года, а сегодня в моей коллекции уже 117 портретов из 77 стран мира», — рассказал Мустафа о своей идее.

Когда фотограф соберёт в свою коллекцию представителей из 100 стран, он планирует открыть персональную выставку. А пока выкладывает своё творчество в Instagram.

1. Ибрагим Зети, Руанда

«Вот что происходит, если вы встречаете в аэропорту танцора».

2. Фрейя, Шотландия

«Фрейя изучает гуманитарные науки в Оксфордском университете. Она летела в Кению на учёбу».

3. Идрис, Нигерия

«Идрис — стилист из Нигерии. Вы можете нанять его как в Нигерии, так и в Кении. Он много путешествует, и мы познакомились как раз перед его вылетом в Нью-Йорк».

4. Луна, Чили

«Луна отдыхала со своими друзьями в Кении. А живёт она в Германии».



5. Фредерик, Франция

«Фредерик — учитель в Нигерии. После двухмесячных летних каникул он летел обратно, чтобы начать новый семестр. Кстати, куртка — это его собственный дизайн».



6. Кавинтида, Таиланд

«Кавинтида отдыхала в Дании. У неё было очень долгое время ожидания в аэропорту».



7. Себастьян, Польша

«Последним приключением Себастьяна была поездка на Памир в Таджикистане. Он поднялся на пик Корженевской, высота которого 7105 метров, на что ему потребовалось 8 дней. Он был там в то же время (13 августа), когда произошло крушение вертолета, в результате которого погибли три российских альпиниста и два таджикских пилота».



8. Мишель, Германия

«Мишель отдыхала на Пхукете и возвращалась домой в Берлин».



9. Саймон Чэн, Тайвань

«Фотограф Саймон Чэн снимал беженцев в Словении. Когда мы встретились, он направлялся в Северный Ирак, откуда беженцы прибывают. Надеюсь встретиться с ним на обратном пути, чтобы услышать его историю!»



10. Индре, Литва

«Я встретил Индре, когда она направлялась в Калифорнию, чтобы провести там всё лето».



11. Бубакар, Нигерия

«Бубакар — лидер группы пилигримов. Я встретил его, когда он возвращался из хаджа».



12. Николь, Украина

«Николь — татуировщица из Одессы. Я встретил её, когда она отправилась в тур по Европе для любителей татуировок».

13. Джейкоб, Швеция

«Джейкоб — студент-медик из Швеции. Он был на пути в Судан с группой иностранных студентов».



14. Шайма, Кувейт

«Шайма следила за моим проектом ещё до нашей встречи. Она написала мне между рейсами в Грецию. Девушка изучает медицину на Мальте, а также работает добровольцем в лагере для беженцев в Афинах».

15. Филипп Чан, Южная Корея

«Чан со своим другом путешествовал в Швецию. Мы встретились на обратном пути в Сеул».



16. Жаргал, Монголия

«Я встретил Жаргал перед её вылетом в Улан-Батор. Она учится во Франкфурте, Германия».



17. Фрэнки Джей, Англия

«Этот парень — один из лучших танцоров на всей планете! Мы встречались раньше на танцевальном карнавале в Стамбуле. Он был судьёй на конкурсе House Dance, а я был там фотографом».



18. Парл, Эстония

«Парл — гепатлет из Эстонии. От неё я узнал, что „гепта“ означает семь на греческом языке. Мы встретились перед её вылетом в Хьюстон».



19. Кристоф, Бельгия

«Его футболка с „Металликой“ заставила меня попросить Кристофа присоединиться к проекту!»



20. Лубна, Египет

«Лубна — диджей психоделического транса из Египта. Она живёт в Шарм-эль-Шейхе».



21. Эд, Кения

«Эд имеет британское и кенийское гражданство. Он ждал самолёт в Найроби».



22. Сара, Иран

«Сара изучает стоматологию и дизайн в Москве. Рад видеть её в проекте!»



23. Такеси, Япония

«Такеси — архитектор и модельер из Японии. Наряд, который на нём, он создал под вдохновением от арабской одежды».



24. Сара, Танзания

«Сара была в Барселоне на каникулах. Она очень естественная и красивая».

25. Мустафа, Марокко

«Мустафа является участником группы под названием Daraa Tribes. Их музыка — это сплав исконной племенной музыки долины Драа с сахарским блюзом, характерным для города Тагуните — оазиса в центре марокканской пустыни».

26. Герд, Дания

«Сначала Герд отклонила предложение поучаствовать в моём проекте. Но у неё было достаточно времени, чтобы подумать об этом, пока она была в Нигерии. Когда она возвращалась в Копенгаген, мы встретились снова и Герд сказала, что изучила проект и ей понравилось, как он объединяет людей со всего мира».



27. Рахма, Тунис

«Рахма — учитель физкультуры. Я застал её на пути в Румынию».



28. Господин Део, Португалия

«Мы встретились с мистером Део после того, как статья о моём проекте была опубликована в португальской газете. Он был в Дубае и написал мне, что будет лететь транзитом через Стамбул. Мы договорились о встрече для фотосессии и получили отличный результат».



29. Флоренция, Аргентина

«Флоренция — судебный антрополог. Она работает в Красном Кресте, и её последним пунктом назначения была Грузия».



30. Илья, Россия

«Илья Варламов — известный российский блогер и журналист. Он готовил видео для своего канала на YouTube, когда мы встретились. Благодаря Илье много подписчиков из России узнали о моём проекте».



31. Пэрис, США

«Полное имя этой девушки — Пэрис Холланд. Такое прекрасное имя! Она провела чудесный отпуск в Греции и направлялась домой».



32. Юсси, Финляндия

«Юсси владеет тату-студией в Хельсинки. Мы познакомились перед его вылетом в Африку. Ему предстояло долгое путешествие по джунглям».



33. Аня, Словения

«Аня — третий человек из Словении, которого я снимаю для проекта. Как вы видите, словенцы много путешествуют! Я, наверное, познакомлюсь с половиной страны до конца проекта».



34. Баш, Ливан

«Этот парень Баш прибыл с фестиваля Burning Man, на его ботинках всё ещё пыль пустыни. Он играет на ударных и на барабане джемба».

35. Миляна, Сербия

«Миляна — татуировщица. Она ездила отдыхать со своим парнем».

36. Алдар, Россия

«Алдар — русский, но вырос в Великобритании и до сих пор живёт в Лондоне».

37. Мартина, Австрия

«Эта девушка была в аэропорту с плакатом „Свободные объятия“. Спасибо за распространение любви, Мартина!»



38. Садим, Пакистан

«Садим изучает глобальное развитие в Копенгагенском университете. Он любит играть на гитаре в качестве хобби».

39. Дарья, Украина

«Дарья улетала в Китай для очередной модельной съёмки».



40. Баркинадо, Сенегал

«Баркинадо — сенегальский художник, скоро открывается его персональная выставка во Франции в галерее La Motte-Servolex».

41. Мэй, Ливан

«Мэй любит путешествовать. Когда я встретил её, она ехала работать добровольцем в лагере беженцев в Египте».

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