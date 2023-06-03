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Домашний кот до чертиков напугал лисицу и был весьма доволен собой


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Домашний кот до чертиков напугал лисицу и был весьма доволен собой

Домашний кот напугал лисицу.

Кошки славятся своей способностью бездельничать днями напролет, но они умеют не только это. Некоторые из них не хуже собак охраняют дома своих хозяев, и котофей из этого видео тому подтверждение.

Котейка спокойно сидел у двери и наблюдал за происходящим на заднем дворе, когда к дому приблизилась лиса. Хотя рыжая хищница ничем не угрожала ни коту, ни его владельцам, он решил отпугнуть ее, бросившись на дверь, и это сработало. Лисица отскочила как ошпаренная.

Ранее ridus.ru писал про смелого кота, который отогнал медведя от своего дома.

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