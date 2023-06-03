Домашний кот до чертиков напугал лисицу и был весьма доволен собой

Кошки славятся своей способностью бездельничать днями напролет, но они умеют не только это. Некоторые из них не хуже собак охраняют дома своих хозяев, и котофей из этого видео тому подтверждение.

Котейка спокойно сидел у двери и наблюдал за происходящим на заднем дворе, когда к дому приблизилась лиса. Хотя рыжая хищница ничем не угрожала ни коту, ни его владельцам, он решил отпугнуть ее, бросившись на дверь, и это сработало. Лисица отскочила как ошпаренная.

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