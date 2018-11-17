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Мать финалиста «Голос.Дети» открестилась от иронии над Первым каналом

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© youtube.com

Мать финалиста проекта «Голос.Дети» Максима Ержана, снявшегося в рекламе жилого комплекса, намекающей на распределение голосов в финале конкурса, заявила, что не подозревала о скрытом смысле ролика.

Напомним, на кадрах вызвавшего широкий общественный резонанс видео молодой исполнитель в компании матери общается с риелтором, интересуясь, можно ли купить квартиру на первом этаже.

«На первом все уже продано, есть на втором», — ответила специалист. «Эх, опять», — расстроился юный певец.

«Это не имеет никакого отношения к проекту „Голос“, это была до этого запланированная реклама, сценарий мы получили за один день, я даже не читала, на этот смысл мы не обратили внимания», — заявила мать исполнителя.

Женщина рассказала, что о двойном дне произнесенной ее сыном фразы стала догадываться, лишь обратив внимание на бурную реакцию социальных сетей, передает РИА-Новости.

Какого-то умысла у нас не было. Вчера смотрим — многие репостят, как-то стала думать, какой смысл это имеет, а потом я поняла, что вот так выходит, — добавила она.

Напомним, скандал вокруг телепроекта «Голос.Дети» разразился после оглашения результатов финального голосования, согласно которым победа досталась дочери певицы Алсу Микелле Абрамовой. После этого свое недовольство итогами проекта выразили ряд звезд музыкальной индустрии, включая наставников конкурса.

В итоге Первый канал принял решение перепроверить результаты, а затем и вовсе аннулировал итоги финального выступления, назначив новый итоговый концерт на 24 мая.

Ранее, компания Group-IB провела расследование хода зрительского голосования и зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного из участников шоу. В компании отметили, что автоматизированная накрутка голосов в пользу Микеллы Абрамовой могла стоить около 2—3 миллионов рублей.

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