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Кошке носорог откусил хвост, а она подружилась с другим

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  • 17 мая 2019, 15:33
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В соцсетях появились трогательные кадры, на которых чёрная кошка с коротким хвостом трётся о морду носорога, при этом оба выглядят весьма умиротворёнными и довольными происходящим. Видео было опубликовано в Instagram National Geographic с отсылкой на автора — фотожурналиста дикой природы Ами Витале (Ami Vitale). И девушка уже рассказала историю необычной парочки:

Это кошка Миа и хищный носорог Эмилка, и они лучшие друзья. Когда Миа была ещё котёнком, ей откусил хвост другой носорог, с которым она пыталась подружиться. Но Миа не сдалась, держала своё сердце открытым и сумела создать настоящие дружеские отношения с другим носорогом по имени Эмилка. Эти двое всегда с нетерпением ждут встречи друг с другом. Так трогательно наблюдать за ними.

Следом видео с кошкой и носорогом разлетелось по Сети и появилось во многих популярных пабликах, где комментаторы восхитились тем, как животные столь разных видов сумели найти общий язык, и пожелали, чтобы люди так же легко могли дружить с теми, кто не похож на них. Ну и пошутили, конечно же.

Чёрная пантера тусуется с боевыми носорогами :) Какая прелесть!
Какой храбрый котёнок!
Так выглядят некоторые семейные пары, которые я знаю))
Это восхитительно. Люди, учитесь дружбе у животных.

Ранее «Ридус» уже публиковал целую подборку животных, которые подружились несмотря ни на что. Там свиньи, собаки, утки, коты и многие другие.

Также мы писали про кота и курицу, которые стали друзьями после того, как вместе пережили пожар.

А ещё мы рассказывали удивительную историю про лисицу, которая выросла с собаками и переняла все их повадки.

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