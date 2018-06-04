11 новых безумных изобретений, которые вам не пригодятся, зато повеселят

Миллионы людей каждый день ищут в поисковиках решения самых разнообразных проблем. А вот американский дизайнер Мэтт Бенедетто (Matt Benedetto) решил обмануть систему: он сам придумывает проблему, а потом находит её решение. Правда этих проблем не существует, и поэтому изобретения инженера тоже по большей части нелепые и бессмысленные, зато смешные.

«Ридус» уже публиковал нелепые изобретения американца, такие как чесалка для ног, свеча-кастет и наушники-палочки, но неутомимый дизайнер на этом не остановился и придумал ещё девять уникальных, но никому не нужных вещей, таких как очки-жалюзи, удлинитель пальца и летающий зонт.

А так как работает парень с сумасшедшей скоростью, да ещё и его подписчики в Инстаграм массово подкидывают ему идеи, то представляем вам ещё 11 новых странных приспособлений от безумного изобретателя. Они вам быть может не пригодятся, но развеселят вас точно. За творчеством американца, кстати, следят уже почти 44 тысячи человек.

1. Персональные поворотники

Наверняка каждый из вас встречался на улице с человеком, которого очень сложно обойти: ты вправо — он вправо, ты влево — и он влево. Оба смущены и раздосадованы. Избежать таких нелепых ситуаций вам помогут поворотники, которые удобно крепятся на теле и с помощью световых сигналов показывают направление вашего движения окружающим.

2. Беговая дорожка для пальцев

В современном обществе пальцы играют важную роль: именно ими мы набираем тысячи сообщений ежедневно, обрабатываем фото для соцсетей, ставим лайки и переводим деньги в фонд школы. Чтобы пальцы всегда были в тонусе и не уставали от таких чудовищных нагрузок, Мэтт придумал специальный тренажёр — беговая дорожка для пальцев, которые всегда должны быть в хорошей форме!

3. Шапочки для пальцев

А чтобы пальцы, ежедневно испытывающие перегрузки, не замерзали в холодное время, не забудьте надеть на них шапочки. Да не варежку, а индивидуальную шапку на каждый пальчик! Берегите себя.

4. Нож для пиццы с восемью лезвиями

Теперь каждый получит свой идеальный кусок пиццы! Хватит елозить ножом по тесту, разделите вашу любимую пиццу на идеально ровные ломтики с помощью специального ножа с восемью лезвиями всего одним движением. Больше пепперони, пожалуйста!

5. Занавеска для рта

Наслаждайтесь своей трапезой в полной конфиденциальности. Удобно закрепите эту персональную шторку в носу, чтобы прикрыть рот во время еды, а можете даже жевать с открытым ртом, ведь никто не заметит! Если возникнет необходимость ответить на телефонный звонок или улыбнуться симпатичному незнакомцу, легко и изящно сдвиньте занавеску в сторону.

6. Авокадо в стике

Современные люди обожают авокадо, это модно и даже полезно. Теперь приготовить любимую закуску станет легко и быстро, даже если вы в дороге. Просто намажьте авокадо с помощью этого удобного стика на тост из зернового хлеба и перекус готов.

7. Заглушка для больших пальцев ног

Острые углы мебели больше вам не страшны! Наденьте на большие пальцы ног эти защитные каски и сможете обойти свою квартиру босиком и в темноте, ни разу не ударившись. Теперь вы здесь босс!

8. Зарядка со 100-метровым шнуром

Революционное 100-метровое зарядное устройство здесь, чтобы облегчить вашу жизнь. С его помощью вы сможете бродить по всему дому и даже сходить в гости к соседям, не отключаясь от розетки, длины кабеля хватит. Просто тратьте несколько минут каждый день, распутывая узлы на проводе, чтобы заряжаться везде и всюду.

9. Присоски для обуви

Стойте на своём месте, независимо от того, попали ли вы в ураган, удерживаете своё место в толпе или просто не делаете ничего в ближайшее время. Эти платформы на присосках легко прикрепятся к любой вашей любимой обуви.

10. Двойной держатель для туалетной бумаги

Если вы живёте в семье, члены которой никак не могут решить, как правильно вешать туалетную бумагу, то вам готовое решение! Этот двойной держатель быстро переворачивается и фиксируется с помощью магнитов, чтобы рулон туалетной бумаги всегда висел так, как вы считаете правильным.

11. Шлем, рассеивающий запахи

Коллега по работе снова есть рыбу в офисе? Попутчик в метро вылил на себя слишком много одеколона? Этот шлем, блокирующий запахи, будет вращать мощный вентилятор вокруг вашей головы, чтобы рассеивать все неприятные ароматы. Окружите себя свежим воздухом!

Какое из этих приспособлений вам понравилось больше остальных? Поделитесь с нами своим мнением в комментариях!