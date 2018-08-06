МВД потребовало себе право конфисковывать автомобили

Руководство МВД России направило в правительство законопроект, который наделяет сотрудников ведомства правом на конфискацию автомобилей пьяных водителей.

«В правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения», — сообщили ТАСС в МВД.



По сведениям газеты «Коммерсант», речь в законопроекте идет об автомобилистах, которые попались на повторном управлении машиной в нетрезвом виде и стали фигурантами уголовного дела, заведенного по ст. 264.1 УК («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

Депутаты Госдумы в прошлом не раз обсуждали предложения о конфискации транспорта, но до законопроекта дело ни разу не дошло, поскольку было непонятно, что делать в ситуации, когда автомобиль не принадлежит проштрафившемуся водителю.

На этот раз в ГИБДД предлагает прописать в КоАП норму, согласно которой владелец автомобиля обязан будет самостоятельно изъять машину у злоупотребляющего спиртным водителя. В первый раз владельца предупредят и тогда он будет обязан не допустить повторного управления своей машины человеком в нетрезвом виде. Если же тот же водитель попадется инспекторам повторно за рулем той же машины, тогда авто будет конфисковано, а его владелец сам пойдет под суд по административной статье.

На инициативу МВД отреагировал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, причем скептически. «Предложение спорное и не совсем понятное», — сказал Лысаков журналистам, напомнив, что в последнее время для пьяных водителей уже и так был утвержден целый ряд карательных мер.

Напомним, в настоящее время за вождение в нетрезвом виде водителей сперва лишают прав на срок от полутора до двух лет и выписывают штраф в 30 тысяч рублей. За повторное правонарушение можно получить уголовную судимость и до двух лет лишения свободы, но в любом случае права заберут еще на три года, а штраф составит до 300 тысяч рублей. Максимально допустимое законом содержание алкоголя в 1 литре воздуха на выдохе составляет 0,16 промилле — для этого достаточно выпить всего одну бутылку пива.

Ранее стало известно, что ГИБДД готовит новые реформы и в области подготовки водителей. Нововведения касаются ужесточения контроля за водителями грузовиков и автобусов, по вине которых в последнее время растет аварийность. По новым правилам, для получения категории D будет необходимо иметь стаж вождения не менее одного года в рамках категорий B, C1 или D1. Кроме того, выпускников автошкол могут лишить возможности сдавать экзамен на права в любом подразделении ГИБДД.