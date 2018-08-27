Раскрыта новая схема мошенничества с терминалами «Сбербанка»

В СМИ раскрыта новая схема мошенничества с платежными терминалами «Сбербанка», которая рассчитана на невнимательность жертв и очереди в отделениях этой крупной финансовой организации.



«Алгоритм мошенничества прост: злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит. Терминал дает на завершение операции 90 секунд, и если в этот период свою карту вставит следующий клиент, то с нее и будут списаны средства по запросу предыдущего», — пишет газета «Коммерсант».

Формально «Сбербанк» ни в чем не виноват — пострадавшим советуют просто быть более внимательными, однако исправление сценария работы устройств самообслуживания «Сбербанка» могло бы легко решить проблему: перед выбором любой операции следовало бы в обязательном порядке требовать введения в устройство карты и ввода пин-кода. Именно так работают терминалы многих других крупных банков.

В настоящее время при начале работы с терминалами «Сбербанка» сразу открывать доступ к своей карте не требуется — можно сначала выбрать желаемую операцию, а затем отойти от устройства, в этом случае следующий в очереди клиент может ошибочно принять предложение системы ввести карту и пин-код за стартовый экран, поскольку привык видеть такую надпись на экране банкоматов.

Часто злоумышленники используют эту уловку, чтобы за чужой счет пополнить свои электронные кошельки и счета у операторов связи. Максимальная сумма перевода для такого типа операций ограничена 15-ю тысячами рублей, так что жертвы мошенничества рискуют лишиться значительной суммы.

Особенность схемы в том, что для ее реализации не требуется никаких особых навыков, специальных устройств и программного обеспечения. Кроме того, она безопасна с юридической точки зрения — злоумышленник всегда может заявить в свое оправдание, что просто передумал совершать операцию и пошел по своим делам, а доказать его преступные намерения будет непросто.

Время от времени о новых видах мошенничества с банковскими картами рассказывают и в самом «Сбербанке». Так, в феврале 2019 года зампред правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов предупредил, что мошенники используют для «обработки» потенциальных жертв внушающие доверие голоса знаменитостей, которые успешно научились имитировать с помощью специальных программ. Также в «Сбербанке» выступают за ограничение распространения программ, позволяющие подменять номер телефона.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему в адрес самих сотрудников «Сбарбанка» часто звучат обвинения в пособничестве злоумышленникам. Иногда проблемы у клиентов этой крупной финансовой организации возникают не только после телефонных разговоров с мошенниками, но и после посещения офисов «Сбербанка» и общения с настоящими сотрудниками клиентской поддержки.