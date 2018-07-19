Продюсер победителя «Евровидения» объяснил произошедший казус с песней

Воутер Харди, продюсер победившего на «Евровидении-2019» голландского певца Дункана Лоуренса, нашел оправдание тому, почему звучавшая на конкурсе песня Arcade уже исполнялась ранее.

По словам Харди, работа над композицией продолжалась в течение двух лет, сообщает Algemeen Dagblad.

Продюсер утверждает, что в поиске лучшей версии для песни было написано множество аранжировок. «Мы прошли весь путь с Arcade… От разных темпов к совершенно другому ключу», — цитирует его издание.

Отмечается также, что правила конкурса не были нарушены, поскольку композиция исполнялась вживую только один раз, что не может считаться официальным релизом.

По правилам конкурса, песня, представленная на «Евровидении-2019», не должна была быть выпущена для коммерческого использования до 1 сентября 2018 года.

Как сообщает ТАСС, официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) Дэвид Гудман заявил, что победа Лоуренса не будет аннулирована.



Ранее стало известно, что Дункан Лоуренс выступил на конкурсе с песней, которую он уже ранее публично исполнял. Видео его выступления с этой композицией на Студенческом телешоу было опубликовано на YouTube 9 июня 2017 года.

В финале «Евровидения-2019» 25-летний Дункан Лоуренс занял первое место, набрав 492 балла. Вторым стал итальянский певец Mahmood с 465 баллами, а тройку лидеров замкнул россиянин Сергей Лазарев, на счету которого оказалось 369 баллов.

Позже Лазарев заявил о существовании предвзятого отношения к конкурсантам от России.

Примечательно, что согласно прогнозу, составленному накануне финала на основе популярных запросов пользователей поисковой системы Google, Лазарев тоже занял третье место, при этом опередив голландца и итальянца, тоже вошедших в десятку лучших.