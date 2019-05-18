Жюри Белоруссии отстранили от финала «Евровидения»

Европейский вещательный союз принял решение об отстранении жюри Белоруссии от голосования в финале «Евровидения», сообщает портал Eurovoix.

Решение связано с тем, что члены белорусского жюри разгласили свои оценки. Они сами рассказали журналистам, кому раздавали свои баллы во время первого полуфинала.

Согласно правилам конкурса, разглашение таких деталей запрещено до завершения финального шоу.

Портал отмечает, что как распределятся баллы от Белоруссии, решится по итогам зрительского голосования.

Белоруссию на конкурсе представляет 16-летняя Зина Куприянович, выступающая под псевдонимом ZENA.



В то же время kp.ru сообщает, что страна, которую жюри Белоруссии оценили выше всех, не досчитается 12 баллов.

В финальном концерте музыкального шоу, проходящего сейчас в Тель-Авиве, за звание победителя «Евровидения-2019» борются 26 конкурсантов из разных стран.



Представляющий на конкурсе Россию певец Сергей Лазарев выступил в первой части финального смотра под пятым номером.

