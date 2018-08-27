В Москве сообщили об угрозе взрывов на четырех вокзалах
- 18 мая 2019, 21:50
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице поступили анонимные сообщения об угрозе взрывов на четырех вокзалах, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По его словам, звонящие сообщили о минировании Киевского, Ярославского, Ленинградского и Курского вокзалов.
В частности, с Ярославского вокзала были эвакуированы около 900 человек, отметил собеседник агентства.
Как сообщал «Ридус», на прошлой неделе в Москве прошла массовая волна сообщений об угрозе взрывов в торговых центрах.
В последние недели в связи с сообщениями об угрозе взрывов были эвакуированы ряд московских торговых центров, образовательных учреждений, судов и других организаций. Все сообщения оказались ложными.
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