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Считавшаяся подделкой картина Пикассо оказалась подлинником

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© Imago/TASS

Филип Стэплтон из английского города Кроли ради интереса приобрел за 230 фунтов стерлингов (почти 19 тысяч рублей) картину Пабло Пикассо «Купальщица, сидящая на берегу моря» 1930 года, которая, исходя из ее цены, заведомо не могла быть настоящей.

Тем не менее 52-летний англичанин был заинтригован формулировкой «Коллекция Пикассо», в следствие чего и потратил деньги на это произведение искусства, сообщает Sky News.

Спустя полгода владелец картины, считавший ее подделкой, все-таки решил удостовериться в том, что это не подлинник, и был несказанно удивлен результатами экспертизы.

Оценщик картин и руководитель аукционного дома в Брайтоне Роузи Мэй чуть ли не с ходу заявила, что Стэплтон стал счастливым обладателем оригинала, который стоит во много раз больше потраченных им денег.

«Слишком много деталей говорят о том, что это настоящий Пикассо», — приводит слова Мэй телеканал.

В итоге Стэплтон решил выставить картину на аукцион. По прогнозам экспертов, он может выручить за нее 750 тысяч фунтов стерлингов (почти 62 миллиона рублей).

Ранее в присвоении рисунка Пабло Пикассо обвинили 88-летнюю итальянскую актрису Лючию Бозе.

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