Гориллы смешно спрятались от дождя и напомнили людям себя

В Сети набирает популярность видео, в котором гориллы прячутся от дождя, демонстрируя при этом эмоции, очень напоминающие человеческие. Ролик был снят в зоопарке «Ривербенкс» американского штата Южная Каролина. На кадрах можно увидеть, как четыре взрослые обезьяны укрываются от непогоды под крышей вольера, две из них при этом прячут своих детёнышей. На мордах горилл можно увидеть множество эмоций — от недовольства до растерянности. Забавная сцена рассмешила как посетителей зоопарка, так и интернет-пользователей.

В соцсетях по достоинству оценили смешной ролик и нашли в повадках горилл отражение человеческого поведения.

Я посмотрел это уже 10 раз и не могу остановиться. Это так похоже на людей.

Такое приятное и весёлое видео. Я не устаю смотреть на это. Мне понравилось, как самец ждал, когда все войдут внутрь перед ним, настоящий джентльмен!

Гориллы всегда были моими любимым животными. Они удивительные!

Так как они живут в тропических лесах, нам нужно прислать им зонтики))

Они так похожи на людей! Я делаю то же самое! Лол

Это прекрасно :)))

О, эти мамы, защищающие своих детей!!! Как же это мило и трогательно!

Ранее «Ридус» публиковал смешное видео с гориллой, которая пробежалась в точности как человек и стала героиней многочисленных мемов. Многие зрители узнали в обезьяне себя.