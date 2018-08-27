Студентов МГУ будут отчислять за привлечение к уголовной ответственности

Студент или аспирант МГУ может быть отчислен из университета, если суд признает его виновным в уголовном преступлении.

Поправки к уставу университета разработало Министерство науки и высшего образования РФ.

В пункт 140 устава, где перечислены основания для отчисления из вуза, будет внесен пункт «з»: «в связи с привлечением судом к уголовной ответственности».

В нынешней редакции устава такая формулировка отсутствует. Сейчас студенты и аспиранты МГУ не отчисляются из вуза за фигурирование в уголовных делах.

Устав ведущего вуза страны утверждается актом правительства России.

В настоящее время документ проходит процедуру общественного обсуждения, которая продлится до 29 мая.

Так, осужденную за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство» студентку Варвару Караулову отчислили с философского факультета МГУ по ее собственному желанию, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, арестованный по подозрению в нападении на столичный офис «Единой России» аспирант МГУ Азат Мифтахов по-прежнему числится среди обучающихся в университете.

Как пояснил агентству ректор МГУ Виктор Садовничий, Мифтахова не будут отчислять, пока идет следствие и суд.

Как сообщал «Ридус», Караулова, сменившая имя на Александру Иванову, 29 апреля вышла из колонии в Вологде по УДО; во время отбывания наказания она, по ее словам, заочно училась на юриста, но не в МГУ.



Аспиранта Мифтахова задержали в феврале этого года по подозрению в изготовлении взрывчатки. Он находится по решению суда под арестом до 7 июня.