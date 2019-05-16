18 смешных объявлений, которые непредсказуемы, как жизнь в России
- 15 мая 2019, 13:26
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
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Уличные объявления давно стали отдельным жанром юмора, там и интрига, и сюжет закрученный, и шокирующая развязка. Образцы народного остроумия можно встретить где угодно — на уличном асфальте, объявлениях в поликлинике, в маршрутке по пути на работу, на прилавках рыночных продавцов, на рекламных билбордах и в собственном подъезде. В нашей свежей подборке мы собрали для вас самые смешные и нелепые объявления с улиц городов российских, которые непредсказуемы, как жизнь в нашей стране.
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А вы встречали смешные объявления? Делитесь в комментариях!
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