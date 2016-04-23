Экипаж загоревшегося борта «Аэрофлота» заявил о попадании молнии

Причиной возгорания на борту совершившего аварийную посадку самолета компании «Аэрофлот» могло стать попадание молнии в фюзеляж воздушного судна. Такие данные приводит паблик Mash со ссылкой на комментарий членов экипажа рейса Москва — Мурманск, экстренно приземлившегося в аэропорту Шереметьево.

По словам членов экипажа, причина пожара — попадание молнии на высоте 2100 метров, — сообщает источник.

Тем временем в «Аэрофлоте» подтвердили факт пожара, объяснив возвращение рейса в аэропорт отправления «технической причиной». Представители авиаперевозчика заявили о создании комиссии по расследованию обстоятельств трагедии, а также специального кризисного штаба, передает РИА Новости.

Информированный источник в свою очередь рассказал «Ридусу», что только взлетевший из Шереметьево самолет по каналу экстренной связи срочно запросил посадку, дело в том, что на борту отказало все оборудование, в том числе, системы аэронавигации и связь.

По словам собеседника, в случае выхода из строя подобного оборудования, самолет стал «слепым», а воздушный трафик над Москвой невероятно активный, потому самолет не мог без связи и навигации выработать топливо, и садился вручную. Кроме того, без соответствующего оборудования самолет вести практически невозможно, что привело бы к намного большему числу жертв. Причем, из-за скверных метеоусловий, посадку удалось осуществить только со второй попытки, однако при приземлении из-за полного топливного бака и возникшего перегруза у самолета подломились шасси, далее случилось возгорание.

Ранее к выяснению причин произошедшего подключился Следственный комитет, возбудивший уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

По уточненным данным, пожар практически уничтожил хвостовую часть самолета, судьба большинства находившихся там пассажиров до сих пор неясна. На данный момент имеются предварительные данные о гибели 13 человек, однако количество жертв инцидента может возрасти.

Всего на борту загоревшегося самолета находилось 78 человек, включая 5 членов экипажа.