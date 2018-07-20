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Крымский мост обвинили в бесполезности

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© most.life

Россияне не спешат посещать курорты Крыма, несмотря на приближающиеся майские праздники, сообщает украинское издание «Факты», ссылаясь на данные местного блогера под ником «RoksolanaToday&Крым».

По мнению редакции украинского СМИ, приближающийся к своему завершению (железнодорожную часть Крымского моста должны достроить до конца 2019 года) российский мега-проект, оказался неспособен увеличить турпоток в Крым и остается малоиспользуемым.

Крымский мост не помог увеличить поток туристов на оккупированный полуостров. Несмотря на долгие пасхально-майские выходные и жаркую, практически летнюю погоду, автомобильная часть моста абсолютно пустая, — говорится в опубликованном материале.

В то же время, по данным РИА Новости, с момента открытия движения по Крымскому мосту (автомобильное движение было запущено в мае 2018 года) своим ходом Керченский пролив пересекли 4,8 миллиона автомобилей.

Исходя из приведенной статистики, можно рассчитать, что ежедневно по Крымскому мосту в среднем проезжает около 14 тысяч автомобилей.

Несмотря на это, украински СМИ продолжают целенаправленно критиковать неугодный транспортный узел. Так, на минувшей неделе в информпространстве Украины распространилась новость о прекращении движения судов через Керченский пролив.

Тогда же жесткой критике подверглась российская музыкальная группа «Любэ», посвятившая свой новый клип строящейся магистрали.

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