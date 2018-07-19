Под Крымским мостом прекращено движение судов

Движение судов под аркой Крымского моста приостановлено с середины дня 25 апреля, а у входа в Керченский пролив со стороны Черного моря образовалось массовое скопление кораблей, ожидающих входа в Керчь-Еникальский канал, — такие данные сегодня приводит украинское издание Replyua.net со ссылкой на «Крым.Реалии».

По данным украинских СМИ, накануне группа кораблей, ожидавших прохода в Азовское море, находилась на расстоянии половины морской мили от входа в канал, однако некоторое время спустя суда отошли в сторону Черного моря, увеличив дистанцию с аркой моста до двух морских миль.

При этом, как говорится в материале, погодные и прочие объективные причины для ограничения судоходства в четверг отсутствовали.

Некоторое скопление ожидающих прохода кораблей можно заметить и утром 26 апреля. По данным ресурса Marinetraffic.com, среди них находятся суда под флагами России, Украины, а также ряда стран дальнего зарубежья.

В то же время при более пристальном изучении интерактивной карты становится ясно, что движение судов под Крымским мостом не перекрыто. В районе арки моста (расположена посередине картинки) находятся корабли, движущиеся в сторону Черного моря.

Несмотря на это, 24 апреля глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал обвинил Россию в препятствовании судоходству.

Идет постоянный досмотр судов в районе Керченского пролива, которые заходят в порты Украины с экономическими целями. Практически нет таких, которые бы не досматривали, — особенно которые идут в Украину. Создается искусственная очередь, и наши суда осматривают гораздо дольше и пропускают последними, — сказал Цигикал.

Напомним, украинская сторона уже не раз заявляла об искусственных препятствиях, якобы чинимых российскими пограничниками в районе Керченского пролива, продолжая настаивать на праве беспрепятственного перемещения между Черным и Азовским морями.

В свою очередь Россия неоднократно опровергала заявления официальных лиц соседнего государства, обращая внимание на то, что досмотру подвергается лишь незначительная часть судов, при этом большинство из них следует именно в российские порты.