Эрнст пообещал разобраться с итогами «Голоса»

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал ситуацию вокруг результатов голосования за победителя 6-го сезона проекта «Голос.Дети», отметив, что подобного перевеса в пользу одного из участников да этого в практике вещателя не случалось, передает «Интерфакс».

За все сезоны проекта мы впервые столкнулись с ситуацией, когда и у нас, и у зрителей возникли вопросы к используемой в „Голосе“ системе подсчета голосов. Активность звонков и СМС в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда, — говорится в распространенном пресс-релизе.

При этом гендиректор Первого подтвердил информацию о планируемой проверке голосования.

Является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам — это нам предстоит выяснить, — сказано в заявлении Эрнста.

Ранее с призывом пересмотреть итоги зрительского голосования выступил наставник одного из участников финала Валерий Меладзе, а продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина заявила, что ее подопечная прекращает сотрудничество с проектом.

Напомним, финальный концерт 6-го сезона проекта «Голос. Дети» состоялся вечером 26 апреля.

Его победительницей оказалась дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова Микелла Абрамова. Свои голоса за нее отдали 56,5% телезрителей. Второе место занял Ержан Максим, набравший 27,9% голосов, третья позиция досталась Валерию Кузакову.