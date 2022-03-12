На Украине сделали видео с имитацией воздушного удара по Парижу

В Сети появилось видео имитации воздушного удара по Парижу. Сообщается, что ролик был создан украинскими специалистами. Кадры с бомбардировкой французской столицы якобы должны сподвигнуть НАТО обеспечить бесполетную зону над Украиной.

«Только представьте, что нечто подобное может случиться с какой-либо европейской столицей. Мы будем сражаться до конца. Дайте нам шанс на жизнь. Закройте небо над Украиной или дайте оружие для поражения воздушных целей. Если мы падем, то вы тоже падете», — указано в титрах к видеоролику.

Ранее американский телеканал CNN выдал беженцев с Ближнего Востока за украинцев, которые из-за боевых действий вынуждены были эмигрировать за рубеж.

