В Общественной палате объяснили необходимость блокировки Instagram

Блокировка в России соцсети Instagram — платформы американской корпорации Meta — является необходимой мерой. Иного выхода нет, если руководство компании разрешило свободно публиковать на своих площадках призывы к насилию в отношении российских военных. С таким заявлением выступил первый зампред комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Информационная война против России приводит к реальности, когда ведущие международные онлайн-платформы становятся одновременно и полем боя, и мощным орудием. Meta, зарабатывая на российских пользователях огромные деньги, способствует расколу нашего общества и нагнетанию паники. Мириться с подобным положением дел ни в коем разе нельзя», — указал общественник в интервью «Ридусу».

Facebook и Instagram давно перестали быть соцсетями, предназначенными исключительно для общения и публикации фотографий. Сейчас это «мощная, агрессивная и политизированная сила», подчеркнул Малькевич.

«Корпорация Meta не считается ни с этикой, ни с собственными правилами, ни с законами стран. Компания и ранее дискредитировала себя двойными стандартами, непрозрачными алгоритмами работы, цензурой пользовательского поведения, авторских материалов и участием в грязных политических играх. Теперь маски сброшены окончательно», — констатировал эксперт.

Сегодня Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с требованием признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее активность в России.

Кроме того, Генпрокуратура настаивает на возбуждении против Meta уголовного дела по статьям «Пропаганда терроризма» и «Возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия».

Ранее Роскомнадзор принял решение заблокировать социальную сеть Facebook, после того как она ограничила доступ к страницам российских СМИ: телеканала «Звезда», «РИА Новости», Sputnik, RT, «Газеты.ру» и других.



Напомним, корпорация Meta временно разрешила призывы к насилию в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских военных в свете специальной военной операции на Украине. Новые правила распространяются на Армению, Азербайджан, Венгрию, Грузию, Латвию, Литву, Польшу, Россию, Румынию, Словакию, Украину и Эстонию.

Кроме того, компания не будет удалять из Facebook и Instagram пожелания смерти президентам РФ и Белоруссии.

Совет при Президенте РФ по правам человека уже сообщил, что прекращает вести всякую деятельность на платформах компании Meta.

В начале марта Facebook ограничил доступ к заметке «Ридуса» «Что произошло за ночь: украинский зенитный ракетный полк сложил оружие под Харьковом», поскольку она якобы не выдержала проверки на достоверность. Это результат работы VoxCheck — подразделения украинской общественной организации Vox, созданной в 2014 году группой работавших на Западе киевских экономистов в поддержку экономических реформ постмайданного правительства.