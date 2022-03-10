В Киеве «поющий ректор» выгоняет студентов из бомбоубежища под обстрелы

Учащиеся Киевского национального университета культуры и искусств пожаловались на ректора вуза Михаила Поплавского. По словам студентов, Поплавский выгоняет их из подвала общежития, где они прячутся от обстрелов.

«Он приезжал сюда три раза. Говорил, если мы не уйдем, то завтра за нами придут с оружием. Ребят бросят как пушечное мясо под Ирпень, а девушек отправят волонтерить в горячих точках», — заявили студенты.

Все учащиеся являются иногородними. Родственников в Киеве ни у кого из них нет. Так что идти ребятам, по сути, некуда.

Поплавский обещал им моральную компенсацию в 10 тысяч гривен, однако позже выяснилось, что таких денег у вуза нет. Еще ректор предложил студентам эвакуироваться во Львов, где есть филиал университета, но для всех 90 человек, которые прячутся в подвале общежития, мест там, увы, нет.

На Украине Михаила Поплавского называют «поющим ректором» или «звездным ректором». Он является знаменитым украинским певцом. В 2008 году Поплавскому было присвоено звание Народного артиста Украины.



Ранее Поплавский начал выпускать собственную марку водки. Называется она «Кропива». На этикетку ректор поместил фотографию, где он стоит в обнимку с матерью.