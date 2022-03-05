Зеленский обвинил НАТО в гибели украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал НАТО за то, что альянс «сознательно принял решение не закрывать небо над территорией боевых действий».

«Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас», — обратился Зеленский к странам-членам НАТО.

По мнению главы украинского государства, альянс не горит особым желанием помогать официальному Киеву. За девять дней войны страны-члены НАТО лишь провели «через систему своих закупок» 50 тонн дизтоплива для Украины, указал Зеленский.

«Наверное для того, чтобы мы могли спалить Будапештский меморандум, чтобы лучше горело. Но он для нас уже сгорел в огне российский войск», — заключил президент Украины.



В пятницу, 4 марта, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что Владимир Зеленский бежал из Киева в Польшу. Слова российского политика подтвердил депутат Верховной Рады Илья Кива.



В ночь с пятницы на субботу Владимир Зеленский опроверг эту информацию, выложив видео, на котором он якобы находится в своем киевском кабинете.

Напомним, Россия начала военную операцию на территории Украины в ночь на 24 февраля, через день после признания независимости Луганской и Донецкой народных республик. Целью операции в Кремле назвали демилитаризацию и денацификацию Украины.