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В соцсетях сообщили о начале боев за Мариуполь

Эдуард Футурье

© wikipedia.org

В Мариуполе, похоже, начались бои за город. Местные жители выкладывают в Сеть видео с пожарами и звуками стрельбы.

Украинские Telegram-каналы передают, ссылаясь на мэра Мариуполя Вадима Бойченко, что атака на город идет с севера и северо-запада.

Вероятно, в боях за Мариуполь принимают участие военнослужащие из Чечни. Ранее в Сети появилось видео, как они входят на Украину через таганрогский пограничный пункт. Это примерно в 60 километрах от Мариуполя.

В Херсоне российские военные, которые заняли город, сняли украинский флаг с одного из правительственных зданий и передали его местным жителям.

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