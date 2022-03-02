В соцсетях сообщили о начале боев за Мариуполь

В Мариуполе, похоже, начались бои за город. Местные жители выкладывают в Сеть видео с пожарами и звуками стрельбы.

Украинские Telegram-каналы передают, ссылаясь на мэра Мариуполя Вадима Бойченко, что атака на город идет с севера и северо-запада.



Вероятно, в боях за Мариуполь принимают участие военнослужащие из Чечни. Ранее в Сети появилось видео, как они входят на Украину через таганрогский пограничный пункт. Это примерно в 60 километрах от Мариуполя.

В Херсоне российские военные, которые заняли город, сняли украинский флаг с одного из правительственных зданий и передали его местным жителям.