В Лисичанске произошел взрыв рядом с телевышкой

В Лисичанске (Луганская область) произошел взрыв рядом с телевизионной вышкой. В районе вышки сильный пожар.

Подробности инцидента пока неизвестны. Возможно, это результат обстрела стратегических объектов вооруженными силами РФ. Возможно, что-то еще.

Накануне российская армия вывела из строя аппаратную вещания украинского телевидения в Киеве.

Как уже писал «Ридус», на Украине продолжается военная спецоперация Вооруженных сил РФ, начатая 24 февраля. Российской армией взяты Мелитополь, Бердянск, Херсон, Волноваха и другие населенные пункты.

