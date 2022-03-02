«Ищу своих»: режим Зеленского начал терроризировать простых россиян по телефону

Украинские власти начали терроризировать простых россиян по телефону. Психологическим атакам подвергаются в основном матери и жены.

Сегодня супруге корреспондента «Ридуса» позвонили с неизвестного номера. Женский голос (бот) сообщил: «В Telegram-канале „Ищу своих“ могут быть данные о ваших родственниках с войны на Украине».

По аналогичной схеме действуют спамеры и мошенники.

Такой канал действительно существует. Его авторы выкладывают фотографии раскрученных тел неизвестных военных, выдавая их за российских солдат. Также там размещают фото документов граждан РФ, будто бы захваченных в плен.



28 февраля на канале было опубликовано видеообращение советника министра внутренних дел Украины Виктора Андрусива. Он заявил, что решил «выложить документы и фотографии в открытый доступ», чтобы «каждый россиянин мог поискать своих близких, которых отправили воевать на Украину».

Андрусив является уроженцем Львова. Известно, что ранее он вместе с ІТ-специалистами Верховной Рады разработал и презентовал «электронного помощника для депутата». Чиновник женат, воспитывает двоих детей.

Напомним, 1 марта президент Украины Владимир Зеленский присвоил посмертно звание Героя летчику Александру Оксанченко, обвиняемого в причастности к убийству мирных жителей Луганской Народной Республики в 2014 году.