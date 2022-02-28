Глава ЦБ назвала альтернативу SWIFT в России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заверила, что в текущих условиях российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно.

«У нас есть система передачи финансовых сообщений (СПФС), которая может заменить SWIFT внутри страны», — цитирует ее газета «Известия».

Набиуллина отметила, что карты международных платежных систем, которые выпущены банками, попавшими под санкции, продолжают работать внутри страны в обычном режиме. Она добавила, что национальная система платежных карт обрабатывает весь внутрироссийский трафик по платежным картам.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все страны Евросоюза уже согласились с необходимостью отключения России от международной платежной системы SWIFT. Хотя официального документа, подтверждающего это, еще нет.

В свою очередь, в Российской государственной корпорации развития (ВЭБ) заявили, что сделают все возможное в создавшихся условиях, чтобы развивать экономику страны и повышать качество жизни граждан.

Как сообщал «Ридус», Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 28 февраля до 20%. До этого показатель составлял 9,5% годовых. В ЦБ говорят, что решение позволит защитить сбережения граждан от обесценивания.



Президент РФ Владимир Путин поручил сохранить все кредитные ставки, указанные в кредитных договорах до повышения ключевой ставки.