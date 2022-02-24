В ФСО РФ сообщили, что Красную площадь не перекрывали

В ФСО опровергли слухи о перекрытии Красной площади в Москве.

Как сообщили в ведомстве «РИА Новости», Красная площадь открыта, доступ на нее свободный.

Источник агентства уточнил, что после поступившего звонка из ГУМа проводилась эвакуация.

Как свидетельствуют фотографии корреспондента «Ридуса», по площади свободно ходят люди.

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«Что-то у них в ГУМе было, но ничего такого там страшного не случилось — хулиганы», — рассказал «Подъёму» глава отдела по связям с общественностью Денис Симонов