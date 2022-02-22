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Опрос: что думают жители Донецка и Луганска о признании ДНР и ЛНР

Эдуард Футурье

Корреспонденты «Ридуса» провели опрос среди жителей Донецка и Луганска на тему признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

По словам респондентов, они очень рады такому решению президента РФ Владимира Путина. Люди надеются, что признание независимости избавит их от регулярных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины и позволит беженцам вернуться домой.

Ранее мы организовали опрос на улицах Москвы, чтобы выяснить, насколько наши сограждане разделяют позицию Путина по поводу признания ДНР и ЛНР.

Нам важно ваше мнение!

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