Эксперт: Россия очень нужна IT-гигантам, поэтому им не избежать «приземления»

Российский рынок очень интересен и важен для глобальных IT- корпораций как с коммерческой точки зрения, так и с имиджевой. Поэтому столь крупные цифровые компании, как Meta и Zoom, начали процесс «приземления» в юрисдикции РФ. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк, комментируя сообщение Роскомнадзора о том, что корпорация Meta подала заявку на регистрацию личного кабинета на сайте РКН, а компания Zoom уже его зарегистрировала.

«Ранее в экспертном сообществе периодически говорили, что глобальные компании не станут исполнять закон о „приземлении“. Но практика доказывает обратное. Одного лишь анонса со стороны Роскомнадзора о возможном применении санкций за нарушение закона оказалось достаточно для того, чтобы Meta и Zoom начали „приземление“. Да, они, конечно, стараются тянуть с выполнением тех или иных требований, однако в итоге им все же приходится приводить свою деятельность в полное соответствие с нашим законодательством. В противном случае корпорациям пришлось бы уйти с российского рынка, а они делать этого не хотят. Так что Россия должна продолжать стоять на своем — требовать от IT-гигантов исполнения национального законодательства», — заявил Данюк.

Закон о «приземлении» направлен в первую очередь на защиту цифровых прав россиян, напомнил эксперт.

«Документ предполагает также открытие в России официальных представительств IT-корпораций. Это необходимо для выстраивания нормального взаимодействия цифровых компаний с российским государственным регулятором. Кроме того, открытие офисов позволит простым пользователям оперативно решать возникающие у них вопросы, получать ответы по поводу каких-либо действий IT-гигантов. Речь, в частности, идет о немотивированных ограничениях контента или блокировках», — уточнил Никита Данюк.

«Помимо прочего, „приземление“ позитивно скажется на саморегулировании IT-площадок. У них появится мотивация в том, чтобы оперативно удалять деструктивный контент и фейки без соответствующего на то поручения от Роскомнадзора. Они прекрасно понимают, что лучше создать надежный механизм регулирования, чем постоянно вступать в конфронтацию с властями, которая сегодня в России может запросто обернуться баснословными штрафами», — заключил член Общественной палаты.

Закон о «приземлении» иностранных цифровых корпораций в российской юрисдикции вступил в силу 1 января 2022 года. Теперь глобальные IT-гиганты обязаны открыть в России официальные представительства, а еще зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своих платформах электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. За отказ от выполнения этих требований компаниям грозит запрет на распространение рекламы и сбор персональных данных.

