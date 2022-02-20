В Белоруссии задержаны 10 координаторов и исполнителей срыва референдума

В Следственном комитете Белоруссии сообщили о задержании примерно 10 координаторов и исполнителей срыва предстоящего референдума.

Уточняется, что они были задержаны в различных регионах страны.

«Расследование уголовного дела продолжается», — рассказал начальник отдела информации и связи с общественностью Центрального аппарата СК Сергей Кабакович.

В эфире телеканала ОНТ он пояснил, что Комитет государственной безопасности предоставил СК материалы по факту совершения группой лиц экстремистских действий, выразившихся в попытке оказать незаконное воздействие на членов избирательных комиссий.

По словам Кабаковича, материалам дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно о разоблачении группы лиц, планировавших сорвать проведение референдума в стране. По данным КГБ Белоруссии, их финансировали из-за рубежа.

Напомним, референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии намечен на 27 февраля, в бюллетене будет только один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?»

Как писал «Ридус», Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии засекретила имена членов избиркомов, которые будут работать на референдуме. Это решение в ЦИК объяснили вопросами безопасности, а также рассказали, что в 2020 году, когда проходили президентские выборы, членам участковых комиссий поступали угрозы, поскольку информация о них была в свободном доступе.