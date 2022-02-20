На юге Москвы столкнулись девять машин
- 20 февраля 2022, 22:21
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На Каширском шоссе на юге столицы произошло массовое ДТП с участием девяти автомобилей.
Как сообщил «360» источник в экстренных службах, причиной аварии стал гололед.
Собеседник телеканала уточнил, что машины столкнулись недалеко от дома № 28А.
В настоящее время в районе ДТП перекрыт дублер шоссе. Движение ограничено.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Информация о возможных пострадавших пока отсутствует, отмечает «РЕН ТВ».
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