На юге Москвы столкнулись девять машин

На Каширском шоссе на юге столицы произошло массовое ДТП с участием девяти автомобилей.

Как сообщил «360» источник в экстренных службах, причиной аварии стал гололед.

Собеседник телеканала уточнил, что машины столкнулись недалеко от дома № 28А.

В настоящее время в районе ДТП перекрыт дублер шоссе. Движение ограничено.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Информация о возможных пострадавших пока отсутствует, отмечает «РЕН ТВ».