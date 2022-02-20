Выявлены новые побочные эффекты COVID-19

У переболевших коронавирусом могут возникнуть проблемы с гормональным фоном, сообщила терапевт Татьяна Романенко,

По ее словам, известны случаи, когда после COVID-19 выявляется сахарный диабет, у женщин возникает преждевременный климакс, а у мужчин может страдать репродуктивная функция.

Между тем Романенко отметила, что уровень половых гормонов снижается на короткое время после любого заболевания.

Она добавила, что проникновение вируса в организм человека сопровождается поражением вегетативной нервной системы. «У кого-то — это астения, вялость, слабость, низкое давление, невозможность сосредоточиться. А у кого-то, наоборот, на первый план выходит симпатоадреналовое действие. Начинает преобладать симпатика, тогда будет сердцебиение, приливы и чувство жара», — рассказала врач в беседе с URA.RU.

В свою очередь терапевт Андрей Звонков обратил внимание, что COVID-19, как лакмусовая бумажка, проявляет то, что было скрыто и вытаскивает наружу все медленно текущие патологические процессы, особенно связанные с сосудистыми нарушениями или обменными процессами.

Ранее иммунолог Николай Крючков предположил, что омикрон-штамм может вызывать проблемы неврологического характера. У переболевших этим вариантом коронавируса ухудшится сон, усилятся головные боли и повысится тревожность.

Кроме того, эпидемиолог Горелов перечислил тяжелые последствия «омикрона».

