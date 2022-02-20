Захарова оценила слова главы МИД Британии о планах РФ по захвату Прибалтики

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о якобы существующих у России планах по аннексии Прибалтики.

«А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне в интервью Daily Mail глава британского МИДа предупредила, что «президент России Владимир Путин захватит Украину и точно не остановится на достигнутом». По мнению Трасс, опасность также угрожает странам Балтии и Западным Балканам.

Министр добавила, что российский лидер якобы намерен «повернуть время вспять, к середине 1990-х или даже раньше».

Как писал ранее «Ридус», 10 февраля во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что отказывается признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Послу Великобритании в РФ Деборе Боннерт пришлось поправить Трасс и объяснить ей, что это исконно российские территории.