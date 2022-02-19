Володин осудил отношение Запада к происходящему в Донбассе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что на конференции по безопасности в Мюнхене никто из европейских политиков не озаботился судьбой мирных граждан Донбасса, которые вынуждены покидать свои дома.

Он напомнил, что уже сутки Киев обстреливает ДНР и ЛНР, а спасаться от войны приходится тысячам женщин с детьми.

Политик также прокомментировал заявление Олафа Шольца о том, что ему кажется смешным происходящее в ДНР и ЛНР. По мнению Шольца, это нельзя называть геноцидом.

«Необъяснимое и циничное заявление, учитывая историю Германии», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы отметил, что вместо беспокойства за судьбы и жизни людей политики на Западе оправдывают поведение Киева и угрожают России санкциями невиданных ранее масштабов, если она встанет на защиту своих граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР.

«Неважно, делали мы что-то или нет, будем делать или нет: Вашингтон и Брюссель всегда придумают, в чем нас обвинить», — подчеркнул Володин.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин пообещал, что Россия встанет на защиту самопровозглашенных республик Донбасса в случае вторжения украинских военных на их территорию.

Напомним, в пятницу, 18 февраля, власти ДНР и ЛНР заявили о начале эвакуации мирных жителей из-за опасения начала боевых действий со стороны Украины.