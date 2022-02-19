Задержан причастный к взрыву автомобиля в Донецке украинский агент

В Донецке задержан агент украинской разведки Антон Мацанюк, которого считают причастным к подрыву машины начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова.

Мацанюка задержали 17 февраля в его съемной квартире в Донецке.

Выяснилось, что он сообщал украинской разведке о перемещениях Синенкова, на которого 18 февраля было совершено покушение в Донецке. Его автомобиль УАЗ взорвали в центре города, на парковке прямо у здания правительства республики.

Мацанюк, работавший в таможенном управлении ДНР, раскрыл в эфире Первого канала схему, по которой власти Украины доставляли в Донбасс оружие и взрывчатку.

«Они говорили, вот едет какая-то машина, через границу с Украиной, через Еленовку ехал автомобильный транспорт, и он скидывал мне в мессенджер WhatApp данные с указанием автомобиля, марки и номерные знаки, и типа можно эту машину неуглубленно досматривать», — рассказал Мацанюк.

Он также сообщил о планах Киева силой захватить Донбасс. По его словам, украинские военные намерены задействовать всю ударную мощь и планируют массированный артобстрел Донецка.

Напомним, обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. Киев, несмотря на желание ДНР и ЛНР решить все вопросы мирным путем, обстрелял утром из минометов территории самопровозглашенных республик. Военнослужащие ДНР открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков.

В пятницу, 18 февраля, власти ДНР и ЛНР заявили о начале эвакуации мирных жителей из-за опасения начала боевых действий со стороны Украины.