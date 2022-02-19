В IAB Russia поддержали идею о трудовом и этическом стандарте для блогеров

Участники онлайн-встречи комитета IAB Russia поддержали идею о формировании профессионального и этического стандарта для блогеров.

Руководитель рабочей группы комитета IAB Russia по Influencer Marketing Антон Петухов предложил внести блогосферу в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД).



«У нас на рынке есть СМИ, у них есть определенные права и обязанности, но именно у блогеров такого нет. Хотя сейчас много блогеров оформляют ИП либо самозанятость. Я думаю, что внесение их деятельности в ОКВЭД поможет нам зарегламентировать, какие услуги должен представлять блогер», − пояснил Петухов.

«Я поддерживаю инициативу по поводу ОКВЭДа, потому что безусловно эта деятельность уже является видом бизнеса, и какое-то регулирование все-таки должно появиться. И чем быстрее это случится, тем лучше», − добавила основатель коммуникационного агентства Digitique. io Екатерина Гоулд.

Исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков обратил внимание на необходимость выработки «определенного свода правил создания контента в Сети». Такой «этический кодекс», по мнению эксперта, нужен для «создания системы саморегулирования отрасли».

«Блогосфера — еще молодой рынок. Он находится на стадии поиска пути своего развития. Пока для него нет своего отдельного регулирования, но оно рано или поздно появится, а пока в интересах отрасли пойти по пути саморегулирования. Есть несколько вариантов регулирования любого рынка: это государственное регулирование, сорегулирование и саморегулирование. Что такое саморегулирование? Это регулирование на основе не законов, а тех кодексов и самоограничений, которые индустрия сама для себя сформулирует. Это гораздо лучше государственного регулирования, потому что законодательное регулирование зачастую не может охватить вещи морального характера или какие-то ограничения, которые в законе прописать невозможно», − уверен господин Смоляков.

Антон Петухов призвал блогеров не «отгораживаться от властей», ведь «именно с их стороны отрасль может получить помощь».

«Вступая в диалог с представителями власти, мы можем донести свою точку зрения, рассказать, как решить их наиболее выгодно для рынка. Мы в данный момент только начинаем диалог. Понимая проблемы и особенности молодого рынка, мы можем поднять интерес всего рекламного сообщества к блогосфере. Поэтому мы планируем направить свои предложения в Минцифры, Госдуму и Минкульт и начать конструктивное обсуждение», — заключил эксперт.



Ранее вопрос о профессиональном и этическом стандарте для блогеров поднимался в ходе сессии «Заменит ли блогосфера профессиональную журналистику?», которая состоялась в рамках Петербургского экономического форума. На ней было заявлено, что блогеры нуждаются в регулировании, поскольку они зачастую относятся к контенту беспечно.

«Блогосфера не должна становиться некой черной дырой, где правила вообще не работают. Ничего плохого в блогерах нет, но они обязаны нести ответственность перед аудиторией и перед законом», — прокомментировал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.