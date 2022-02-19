Фейки недели: штурм Киева и запрет на въезд в РФ гражданам Украины

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Российская армия готовится к штурму Киева

Президент США Джозеф Байден заявил, что Россия намерена напасть на Украину на следующей неделе. Обращение американского главы государства опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

По словам Байдена, вооруженные силы РФ будут наступать со стороны Белоруссии, Крыма, Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

«Мы считаем, что в качестве главной цели Россия выберет столицу Украины Киев — город, где живут 2,8 миллиона невинных людей», — подчеркнул Джозеф Байден.

Россия продолжает настаивать, что ни на кого нападать не собирается. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал прогнозы о скором вторжении армии РФ на Украину дезинформацией. Политик отметил, что Западу следует извиниться перед Москвой за фейки на тему войны.



«Вместо этого мы видим, что Киев в нарушение Минских соглашений предпринял попытку эскалации конфликта, начал минометный обстрел населённых пунктов Донбасса», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Обстрелы привели к эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию.

«Без поддержки извне президент Украины Владимир Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы. Россия воевать не хочет. Об этом неоднократно говорил наш президент Владимир Путин. Но если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, наша страна встанет на их защиту», — пообещал председатель Госдумы.

Россия не пускает жителей ДНР с украинским паспортом

Меж тем людям из Донецкой народной республики начали поступать смс-сообщения о том, что в Россию будут пускать только граждан РФ. В качестве отправителя указана погранслужба ФСБ.

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заверил, что сообщения эти являются фейковыми. По его данным, их распространяют украинские спецслужбы с целью посеять панику среди людей, у которых пока еще нет российских паспортов.



«Ничего необычного. Запугивание жителей Донбасса — это стиль украинских властей и силовиков», — уверен Безсонов.



Обстрел детсада в Станице Луганской

В Луганской народной республике опровергли обвинения Украины в адрес военных ЛНР в обстреле детского сада в Станице Луганской.

Начальник управления НМ ЛНР Ян Лещенко сообщил, что обстрел детсада — чистой воды постановка. Он обратил внимание, что на фотографиях, сделанных ВСУ, можно наблюдать серьезные разрушения стен, однако окна здания полностью целы.

«Любой человек, кто хоть раз видел повреждения зданий от реальных обстрелов поймет, что это постановочные фото», — констатировал Лещенко.