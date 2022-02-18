В Госдуме поддержали предложение Путина о выдворении мигрантов за агрессию

В Госдуме поддержали предложение президента России Владимира Путина о выдворении трудовых мигрантов из страны за «любые проявления экстремизма и агрессии».

«Недавно в столичном метро произошел очередной случай агрессивного, преступного поведения граждан ближнего зарубежья. На этот раз злоумышленники напали на полицейского. В последнее время аналогичных случаев стало чересчур много. Думается, что наступило время на законодательном уровне принимать решительные меры по ужесточению наказания за подобные выходки», — написала депутат Госдумы Екатерина Стенякина в своем Telegram-канале.

«Полностью поддерживаю позицию президента, — добавил депутат нижней палаты Олег Гарин. — Я твердо убежден в двух принципах. Во-первых, надо всегда вести себя прилично, а во-вторых, надо помнить, что по тебе судят о твоей стране, когда ты находишься за границей».

«Ситуация с нападением поражает неуважением к сотрудникам полиции. Необоснованная агрессия, непонимание ситуации этими молодыми людьми. Рад, что полицейские, несмотря на явную угрозу их жизни, воздержались от применения табельного оружия. Хотя могли бы. Комиссия бы их точно не наказала», — высказался хирург, депутат Госдумы Бадма Башанкаев.

Он отметил, что для проверки документов существуют объективные причины: ориентировки или внешние сходства с лицами, находящимися в розыске. «Это делается для нашей безопасности. Если нечего скрывать, то зачем вступать в полемику с сотрудниками при исполнении?» — заключил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал «вышвырнуть мигрантов из России» за неуважение к законам, укладу и культуре страны. Он также считает детей гастарбайтеров «несовершеннолетними гаденышами».

Президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов обвинил Журавлева в национализме. По его мнению, нужно возбудить против депутата уголовное дело за «публичные хулиганские высказывания соттенком фашизма».



«Я считаю, с Журавлёва надо снять депутатскую неприкосновенность. А потом принудительно посадить в психушку, раз он так высказался в отношении детей. Где-то мигрант совершил правонарушение, но это не значит, что нужно применять фашистскую идеологию», — сказал Баратов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, что накануне двое мигрантов избили сотрудников полиции на станции метро «Тульская». Одного из них задержали практически сразу, второй сбежал, но затем его тоже поймали.