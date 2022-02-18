Камила Валиева вернулась из Пекина в Москву

Российская фигуристка Камила Валиева, ставшая олимпийской чемпионкой в командном турнире, вернулась из Пекина в Москву.

Она прибыла в Шереметьево вместе с другими членами сборной России.

Самолет вылетел из столицы Китая с двухчасовой задержкой, пишет sports.ru.

Валиеву, а также серебряного призера ОИ-2022 в шорт-треке Константина Ивлиева, бронзового призера в лыжной акробатике Илью Бурова и других спортсменов в аэропорту встречают родные, поклонники и друзья.

Как отмечает ФАН, ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что Валиева будет представлена после Олимпиады к государственной награде.

Напомним, первые два места в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине заняли 17-летние российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова. Камила Валиева не справилась со своим выступлением в произвольной программе. Дважды упав, она опустилась на четвертую строчку. Бронзовая медаль досталась японке Каори Сакамото.

«Ридус» ранее писал о том, что Валиевой грозило полное отстранение от игр в связи с тем, что допинг-проба выявила в организме спортсменки запрещенное вещество триметазидин. Но в итоге международный спортивный арбитражный суд постановил, что тест проводился 25 декабря, а значит, ситуация не подпадает под юрисдикцию Международного олимпийского комитета (МОК) и не относится к Олимпиаде. Российской фигуристке разрешили выступить в одиночных соревнованиях. РУСАДА и Всемирное антидопинговое агентство настаивают на проверке окружения фигуристки: тренеров, врачей и других взрослых.

