В ОП РФ поддержали инициативу Мизулиной в отношении YouTube

Первый заместитель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества Александр Малькевич поддержал главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину, которая обратилась в Генпрокуратуру с просьбой пресечь распространение на YouTube видеороликов с рецептом приготовления коктейля Молотова.

«Я благодарен моей коллеге по Общественной палате Екатерине Мизулиной за ту работу, которую она выполняет. Екатерина, между прочим, подвергается очень жесткому прессингу в соцсетях. Ее атакуют всевозможные тролли. Причем это происходит в том числе по линии IT-гигантов. Они платят инфлюэнсерам, рассказывающим в социальных сетях, к примеру, о том, почему мы не должны добиваться „приземления“ цифровых гигантов в нашей юрисдикции», — заявил Малькевич в интервью «Ридусу».

Он добавил, что в соответствии с российским законом о саморегулировании соцсетей онлайн-платформы обязаны самостоятельно выявлять и оперативно удалять экстремистские материалы.

«Очевидно, что рецепт приготовления коктейля Молотова относится как раз к таким материалам. Государство обязано пресекать подобные вещи. А общественники — более активно работать с онлайн-платформами», — подчеркнул член ОП РФ.

Модерация контента со стороны зарубежных IT-площадок оставляет желать лучшего. Платформы, как правило, предпочитают закрывать глаза на деструктивные материалы. Видимо, для них важнее прибыль, чем безопасность пользователей, обратил внимание Александр Малькевич.

«Отсутствие у Meta, Google и других IT-корпораций офисов на территории нашей страны также оказывает своё влияние на распространение противоправного контента, на то, что он проходит модерацию. Поэтому необходимо добиваться от иностранных онлайн-платформ исполнения закона о „приземлении“, тогда у них не будет соблазна игнорировать требования российского законодательства», — заключил эксперт.

Напомним, закон о «приземлении» иностранных цифровых корпораций в российской юрисдикции вступил в силу 1 января 2022 года. Теперь глобальные IT-гиганты обязаны открыть в России официальные представительства, а еще зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своих платформах электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. За отказ от выполнения этих требований компаниям грозит запрет на распространение рекламы и сбор персональных данных.