Посол Келин: Британия собирается «сколотить железный фронт»

Власти Великобритании отказываются представлять России гарантии безопасности и хотят «сколотить железный фронт», заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

В эфире канала «Россия 24» он отметил, что Лондон намерен «ничего не давать» Москве.

По словам посла, в Британии убеждены в том, что «даже если Россия отведет свои войска (от украинской границы), то это ничего не меняет».

Накануне МИД РФ опубликовал документ, который является реакцией Москвы на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В нем, в частности, говорится о предложении России к США выработать новое «уравнение безопасности». Также предлагается вывести все американские войска и вооружения из Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Прибалтики. Кроме того, Москва ожидает от Вашингтона и НАТО конкретных предложений, касающихся отказа Североатлантического альянса от расширения на восток.

Как писал ранее «Ридус», президент России Владимир Путин выразил готовность к переговорам по гарантиям безопасности.

