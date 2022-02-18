Мизулина просит ГП заблокировать «экстремистскую рекламу» на YouTube

«Лига безопасного интернета» обратилась в Генеральную прокуратуру (ГП) РФ с просьбой пресечь распространение на YouTube видеороликов, в которых рассказывается, как приготовить коктейли Молотова. Об этом сообщила глава организации член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

«Ролики распространяются с помощью таргетированной рекламы. Очевидно, что рекламирование подобного контента недопустимо», — подчеркнула Мизулина.



По ее словам, «экстремистские ролики» рекомендуются, в частности, жителям Тамбовской, Белгородской и Воронежской областей, передает РАПСИ.

Еще Мизулина обратила внимание, что в РФ существует закон о саморегулировании социальных сетей. Согласно ему, онлайн-площадки обязаны самостоятельно выявлять и удалять противоправный контент.