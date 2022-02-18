найти ×
   
  • USD +0.01
    75.76
  • EUR +0.02
    86.15
СохранитьСохранено0
×

00189

Мизулина просит ГП заблокировать «экстремистскую рекламу» на YouTube

Эдуард Футурье

© Facebook

«Лига безопасного интернета» обратилась в Генеральную прокуратуру (ГП) РФ с просьбой пресечь распространение на YouTube видеороликов, в которых рассказывается, как приготовить коктейли Молотова. Об этом сообщила глава организации член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

«Ролики распространяются с помощью таргетированной рекламы. Очевидно, что рекламирование подобного контента недопустимо», — подчеркнула Мизулина.

По ее словам, «экстремистские ролики» рекомендуются, в частности, жителям Тамбовской, Белгородской и Воронежской областей, передает РАПСИ.

Еще Мизулина обратила внимание, что в РФ существует закон о саморегулировании социальных сетей. Согласно ему, онлайн-площадки обязаны самостоятельно выявлять и удалять противоправный контент.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)