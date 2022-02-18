Вячеслав Володин назвал виновных в геноциде украинского народа

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил официальный Киев, США и Евросоюз в геноциде украинского народа.

Он напомнил, что на территории ДНР и ЛНР были обнаружены массовые захоронения местных жителей, однако Запад не обращает на эти преступления никакого внимания.

«Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем. Мы не видим ни осуждений, ни расследований. При этом речь идет не только о людях, погибших во время проведения карательных операций в Донбассе, но и о тех, кто сложил голову во время госпереворота в 2014 году и при поджоге Дома профсоюзов в Одессе», — написал Володин в своем Telegram-канале.



«Что это, если не геноцид? У таких преступлений нет срока давности. Но вместо осуждения и желания разобраться депутаты европейских парламентов, ПАСЕ и ОБСЕ занимают страусиную позицию», — добавил политик.

Вячеслав Володин считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо сесть за стол переговоров с лидерами Луганской и Донецкой народных республик.

«Зеленский заявил, что не пойдёт на переговоры с ДНР и ЛНР. Но если стороны конфликта не будут вести переговоры, то кто тогда должен решать эти проблемы?» — вопрошает председатель нижней палаты парламента.