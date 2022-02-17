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Четверть опрошенных россиян выступили за отмену домашних заданий в школах

Георгий Самсонов
Домашнее задание

Домашнее задание

© ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

В отличие от китайцев, которые считают нормальным 10−14 часовое обучение детей в школе, а потом еще и дома, многие россияне придерживаются совсем иной точки зрения.

По результатам опроса, проведенного kp.ru, выяснилось, что каждый третий считает ненужными домашние задания. По мнению 27% респондентов, занятий в школе вполне достаточно, а дома нужно отдыхать, а не зубрить.

Допускают домашние задания, но в небольших объемах, 30% опрошенных. Они предлагают выделять на это не более часа.

Еще 39% заявили, что тратить на подготовку домашних заданий до трех часов ежедневно — вполне нормально, поскольку дети должны заниматься самостоятельно и усваивать пройденное в школе.

При этом систему, по которой училась 9-летняя студентка МГУ Алиса Теплякова, прожившая с родителями несколько лет в Китае, поддерживают только 4% респондентов. Они убеждены в том, что дети должны тратить все свое свободное время на обучение, но не только на школьное, но также на кружки, образовательные и внеклассные занятия.

В опросе издания, проводившемся в соцсетях, приняли участие 5,7 тысячи человек.

Ранее «Ридус» писал о том, что многие педагоги уверены в том, что школьную пятибалльную систему нужно менять, поскольку она устарела, не отражает реальной картины и практически сводит на нет объективность оценки знаний.

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Комментарии (1)

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    Котриархъ Перилвчера, 23:22

    Если идти на поводу у родителей, то можно прийти к тому, что и аттестаты об окончании школы нужно выдавать без всяких занятий за умеренную плату.
    А пятибалльной системы оценок в России уже давно нет - есть трёх-балльная: "три", "четыре" и "пять".