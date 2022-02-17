Зеленский: в случае войны иностранцы не будут сражаться за украинцев

В случае полномасштабной войны между Москвой и Киевом иностранные армии не станут сражаться за украинцев, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Все же прагматичные. Мы же понимаем, за нас умирать никто не будет», — сказал он в интервью агентству РБК-Украина.

Зеленский добавил, что Украина не хочет оказаться на месте государства, которое находится в иллюзии, что за него все будут умирать. По его словам, в этом случае, когда начнется агрессия, страна будет к ней не готова.

Кроме того, украинский лидер заявил о необходимости принять «глобальный документ по безопасности» с гарантиями для Украины, который бы подписали Россия и США

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил готовность к переговорам по гарантиям безопасности.

Напомним, в конце прошлого года Москва выступила с инициативой заключения юридически обязывающих документов с США И НАТО о взаимных гарантиях безопасности из-за «военного освоения» территории Украины Североатлантическим альянсом.