Хоспис в жилом доме вызвал бурю протеста

В Новочеркасске Ростовской области решили открыть паллиативное отделение горбольницы на первом этаже жилого дома.

Эта новость вызвала бурю протеста у местных жителей.

Жильцы, в частности, опасаются того, что в хосписе для неизлечимо больных будут размещены 10 кислородных баллонов для ИВЛ.

Проживающие на втором этаже утверждают, что будут слышны крики тяжелобольных, которые испугают детей, а некоторые бояться заразиться.

Как отмечает Mash, раньше на первом этаже этого дома размещалась детская поликлиника, но в 2020 году ее перевели в другое место. Вскоре после этого в местной горбольнице начался ремонт, и было решено на это время (до 2024 года) перевести паллиативное отделение в освободившееся помещение.

Однако жильцам такое решение пришлось не по душе. В результате один из жильцов, оказавшийся адвокатом, написал жалобу в прокуратуру и Роспотребнадзор.

И хотя переезд продолжается, жильцы дома намерены идти до конца, пишет паблик.