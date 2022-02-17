Адвокат предупредил, что травля российских фигуристок только начинается

Российские фигуристки завоевали золотую и серебряную медали на Олимпиаде в Пекине, однако их травля только начинается, считает адвокат Александр Добровинский.

По его словам, она может коснуться не только Камилы Валиевой, оказавшейся в центре допинг-скандала, но и ставшей олимпийской чемпионкой Анны Щербаковой.

«Я поздравляю наших девочек с золотом и серебром, а четвертое место Камилы Валиевой для меня — платина. Но хочу предупредить, что травля только начинается — впереди будет попытка отнять у Камилы олимпийскую медаль в командном турнире, и могут быть введены санкции на олимпийский комитет России, чтобы доказать очередной бред», — сказал Добровинский в беседе с газетой «Взгляд».

Он опасается, что пострадать могут и другие российские фигуристки, поскольку они сильнее всех в мире. «Не удивлюсь, если через пару тройку дней и у Ани Щербаковой найдут в пробе каких-нибудь боевых глистов», — заключил адвокат.

Ранее стало известно, что Валиева не выдержала психологического давления и не справилась со своим выступлением в произвольной программе. Дважды упав, она опустилась на четвертую строчку, уступив бронзовую медаль японке Каори Сакомото.

Второе место заняла Александра Трусова, которая стала первой спортсменкой в мире, выполнившей пять прыжков в четыре оборота во время произвольной программы на Олимпийских играх.

Напомним, ранее Валиевой грозило полное отстранение от игр в связи с тем, что допинг-проба выявила в организме спортсменки запрещенное вещество триметазидин. Но в итоге международный спортивный арбитражный суд постановил, что тест проводился 25 декабря, а значит, ситуация не подпадает под юрисдикцию Международного олимпийского комитета (МОК) и не относится к Олимпиаде. Российской фигуристке разрешили выступить в одиночных соревнованиях. РУСАДА и Всемирное антидопинговое агентство настаивают на проверке окружения фигуристки: тренеров, врачей и других взрослых.

