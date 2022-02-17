Россия отреагировала на ответ США по гарантиям безопасности
- 17 февраля 2022, 18:02
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Москва в письменном виде отреагировала на ответ США по гарантиям безопасности.
Документ, состоящий из 11 страниц, опубликован МИД РФ.
В нем, в частности, говорится о предложении России к США выработать новое «уравнение безопасности». Также предлагается вывести все американские войска и вооружения из Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Прибалтики.
Кроме того, Москва ожидает от Вашингтона и НАТО конкретных предложений, касающихся отказа Североатлантического альянса от расширения на восток.
В документе была также подвергнута критике реакция США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. «Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны „удобные“ темы, которые, в свою очередь, „перекручены“ в сторону создания преимуществ для США и их союзников», — заявили в ведомстве.
Документ уже передан послу Джону Салливану в РФ.
Вскоре его визита в МИД РФ стало известно о высылке из Москвы заместителя посла США Барта Гормана, который отвечал за ключевые аспекты американо-российских отношений.
Как писал ранее «Ридус», президент России Владимир Путин выразил готовность к переговорам по гарантиям безопасности.
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