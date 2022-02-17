Россия отреагировала на ответ США по гарантиям безопасности

Москва в письменном виде отреагировала на ответ США по гарантиям безопасности.

Документ, состоящий из 11 страниц, опубликован МИД РФ.

В нем, в частности, говорится о предложении России к США выработать новое «уравнение безопасности». Также предлагается вывести все американские войска и вооружения из Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Прибалтики.

Кроме того, Москва ожидает от Вашингтона и НАТО конкретных предложений, касающихся отказа Североатлантического альянса от расширения на восток.

В документе была также подвергнута критике реакция США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. «Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны „удобные“ темы, которые, в свою очередь, „перекручены“ в сторону создания преимуществ для США и их союзников», — заявили в ведомстве.

Документ уже передан послу Джону Салливану в РФ.

Вскоре его визита в МИД РФ стало известно о высылке из Москвы заместителя посла США Барта Гормана, который отвечал за ключевые аспекты американо-российских отношений.

Как писал ранее «Ридус», президент России Владимир Путин выразил готовность к переговорам по гарантиям безопасности.