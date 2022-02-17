Американские войска отправят в Болгарию для совместных учений

Рота сухопутных войск США будет переброшена из Германии в Болгарию для совместных учений.

Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.

На пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе он выразил признательность Болгарии, согласившейся принять американских военных на бронетранспортерах Stryker для совместной тренировочной деятельности.

Ранее США объявили об отправке дополнительных сил в Германию, Польшу и Румынию.