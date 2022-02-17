Американские войска отправят в Болгарию для совместных учений
- 17 февраля 2022, 16:53
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Рота сухопутных войск США будет переброшена из Германии в Болгарию для совместных учений.
Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
На пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе он выразил признательность Болгарии, согласившейся принять американских военных на бронетранспортерах Stryker для совместной тренировочной деятельности.
Ранее США объявили об отправке дополнительных сил в Германию, Польшу и Румынию.
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