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Американские войска отправят в Болгарию для совместных учений

Георгий Самсонов
Армия США.

Армия США.

© pixabay.com

Рота сухопутных войск США будет переброшена из Германии в Болгарию для совместных учений.

Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.

На пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе он выразил признательность Болгарии, согласившейся принять американских военных на бронетранспортерах Stryker для совместной тренировочной деятельности.

Ранее США объявили об отправке дополнительных сил в Германию, Польшу и Румынию.

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